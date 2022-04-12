Согласно документации, на конкурсы по поиску перевозчиков по маршрутам Томск — Каргасок — Новый Васюган и Томск — Кедровый не заявилась ни одна авиакомпания.

"Отбор получателя субсидии на возмещение части затрат перевозчикам признан несостоявшимся ввиду отсутствия предложений", — говорится в документе.

Ранее власти Томской области были намерены возобновить внутрирегиональные рейсы, которые были приостановлены из-за требований безопасности.

После обращения губернатора Томской области Сергея Жвачкина в Минтранс РФ и к правительству с просьбой смягчить требования безопасности к авиаплощадкам ситуация улучшилась. В декабре Кабмин принял решение смягчить требования. Согласно постановлению, требования были дифференцированы в зависимости от типа аэродрома и посадочной площадки.

Власти Томской области заложили средства на выполнение внутрирегиональных перелетов в областном бюджете. Рейсы в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый должны были выполняться два раза в неделю с 10 февраля по 31 мая.