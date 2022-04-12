При этом он уточнил, что не согласен с вынесенным решением ЕС.

"Безопасность полетов является для нас неизменным приоритетом. Мы как и раньше со всей серьёзностью относимся к техническому состоянию наших самолетов, они проходят регулярное ТО, имеют всю необходимую бортовую документацию и соответствуют нормам летной годности. Нашим пассажирам не о чем беспокоиться", — сказал гендиректор.

По данным авиакомпании, сейчас она не выполняет рейсы в страны Евросоюза и над их территорией, поэтому менять маршрутную сеть перевозчику не понадобится.

"Мы продолжаем выполнять международные рейсы в Азербайджан, Армению, Турцию, Узбекистан и в ближайшее время полетим в Израиль и Южную Корею", — говорится в сообщении "ИрАэро".

Ранее в понедельник Еврокомиссия включила в "черный список" 20 российских авиакомпаний. В него попали "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "ЮТэйр", S7, "Аврора", "Ижавиа", "Якутия", "ЮВТ Аэро", Smartavia, "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", Nordstar, "Руслайн", "Ямал", Nordwind, IFly, "Русджет" и "Авиастар-ТУ". Этим компаниям запрещены полеты в страны Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности", говорилось в сообщении регулятора.

Свои опасения он объяснил тем, что после введения против РФ европейских санкций авиакомпании перерегистрировали самолеты, принадлежащие иностранным лизингодателям, в реестре РФ. Росавиация, в свою очередь, разрешила им эксплуатировать "сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности".

Российские авиакомпании не выполняли рейсы в Евросоюз и до попадания в "черный список": после начала военной операции РФ на Украине ряд западных стран закрыли для них свое воздушное пространство.

В парке "ИрАэро" — семь Superjet 100, один A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.