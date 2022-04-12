"В ближайшие один-два часа и до конца дня 12 апреля на Южном берегу Крыма ожидается усиление северо-западного ветра 25-30 м/с, в горах 35 м/с", — сообщила пресс-служба МЧС республики.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 32,7 м/с и более считается ураганным.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов отложить походы в горы, прогулки по набережным курортных городов и поселков в шторм и выход в Черное море. МЧС Крыма просит также держаться на улице подальше от рекламных щитов и ветхих строений и не оставлять машины под деревьями.