"До 19 апреля 3:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, заверили в ведомстве.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине.