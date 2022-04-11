"Решение о внесении ряда российских авиакомпаний, сертифицированных Федеральным агентством воздушного транспорта, в так называемый "черный список" Евросоюза свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушения положений международного авиационного права, что неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей РФ по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС", — говорится в сообщении регулятора.

На безопасность полетов российских перевозчиков решение Евросоюза не повлияет, заявили в Росавиации.

"Упомянутые ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок, — отметили в ведомстве. — Авиакомпании России, внесенные в так называемый "черный список", имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки".

Ранее в понедельник Еврокомиссия включила в "черный список" 20 российских авиакомпаний. В него попали "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "ЮТэйр", S7, "Аврора", "Ижавиа", "Якутия", "ЮВТ Аэро", Smartavia, "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", Nordstar, "Руслайн", "Ямал", Nordwind, IFly, "Русджет" и "Авиастар-ТУ". Этим компаниям запрещены полеты в страны Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности", говорилось в сообщении регулятора. Свои опасения он объяснил тем, что после введения против РФ европейских санкций авиакомпании перерегистрировали самолеты, принадлежащие иностранным лизингодателям, в реестре РФ. Росавиация в свою очередь разрешила им эксплуатировать "сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности".

Российские авиакомпании не выполняли рейсы в Евросоюз и до попадания в "черный список": после начала военной операции РФ на Украине ряд западных стран закрыли для них свое воздушное пространство.