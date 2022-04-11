"Мною принято решение о введении с 20:00 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что в связи с проведением Вооруженными силами России специальной военной операции и "возможными провокациями пособников киевского режима более актуальными становятся вопросы антитеррористической защищенности республики и ее граждан".

При этом глава республики подчеркнул, что эта мера носит профилактический характер, обстановка в Крыму "спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами".

Режим будет действовать 15 суток. В это время правоохранительные органы, исполнительные органы госвласти будут принимать дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности людей и государства. Ограничений в повседневной жизни граждан это не повлечет, уточнил Аксенов.

Ранее "желтый" уровень террористической опасности был введен в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области и Краснодарского края.

"Желтый" — это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый", и критический — "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.