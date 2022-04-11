"В Сочи в настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере общим номерным фондом более 20 тысяч. Это даст городу почти 10 тысяч новых рабочих мест", — сказала Петухова.

По ее словам, одним из направлений инвестиционной деятельности в санаторно-курортной сфере является реконструкция и реновация крупных санаторно-курортных комплексов советского наследия.

"Так, в Лазаревском районе в поселке Дагомыс в марте закончилась реконструкция пансионата "Олимпийский-Дагомыс". Сегодня это 4-х звездочный отель на 442 номера с зоной общественного питания, крытым и открытым бассейнами. Торжественное открытие отеля запланировано в конце июня 2022 года. Современное развитие ждет также гостиницу "Приморская", санаторий "Волна", пансионат "Кристалл" и санаторий им. Кирова", — подчеркнула вице-мэр.

Она также добавила, что в настоящее время в Сочи ведется реализация семи инвестпроектов по строительству объектов в санаторно-курортной сфере.