"В понедельник сотрудниками УФСБ России по региону в аэропорту Минвод при попытке скрыться из страны задержан директор компании "Студия 26", который был объявлен в федеральный розыск", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, через данную фирму осуществлялись вывод и обналичивание бюджетных средств. Это было установлено в ходе расследования дела в отношении экс-министра туризма и оздоровительных курортов региона Александра Трухачева, а также других фигурантов, подозреваемых в хищении более 100 млн бюджетных рублей, отметил источник.

В пресс-службе краевой прокуратуры "Интерфаксу" подтвердили данную информацию.

Ранее сообщалось, что в начале февраля два бывших министра туризма и оздоровительных курортов региона были арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении ряда госконтрактов. Руководитель одной из фирм, с которой заключались контракты, также был заключен под стражу.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавлял Кирилл Реут. Он был отстранен от должности сразу после возбуждения уголовного дела, а затем уволен в связи с утратой доверия.

Предшественником Реута на посту министра был Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.