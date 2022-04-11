Выручка выросла на 58,6% — до 13,58 млрд рублей. Валовая прибыль при этом снизилась на 17,3% — до 569,99 млн рублей, а прибыль от продаж упала втрое, до 114,1 млн рублей. Прибыль до налогообложения возросла в 4,8 раза — до 147,42 млн рублей.

Комментируя "Интерфаксу" финансовые результаты, заместитель генерального директора "ИрАэро" по экономике Наталья Власова напомнила, что "пандемийный" 2020 год стал для многих авиакомпаний провальным в плане пассажирского трафика, из-за чего выручка ощутимо просела.

"На этом фоне показатели ("ИрАэро" — ИФ) за 2021 год естественно отличаются впечатляющей положительной динамикой. Но если сравнивать с "доковидными" временами, то статистика уже не кажется такой впечатляющей. То есть главный фактор таких показателей — восстановление пассажиропотока после снятия ограничений и открытия границ", — сказала Власова.

По данным отчетности, выручка "ИрАэро" в 2019 году составляла 11,405 млрд рублей, чистая прибыль — 119,99 млн рублей.

Власова также отметила, что на показатели 2021 года оказала влияние активная эксплуатация Airbus А319 (взят в лизинг в прошлом году). "На протяжении 4-х месяцев 2021 года данный тип судна принес нам около 0,5 млрд выручки. Помимо этого, в указанном году удалось восстановить один из простаивавших Superjet 100 и взять в аренду два Ан-24", — добавила она.

По словам Власовой, вклад в финрезультаты 2021 года внесла также поддержка государства — участие "ИрАэро" в программе субсидируемых межрегиональных перевозок.

По данным авиакомпании, у нее в парке в настоящее время семь Superjet 100, из них летают шесть. В парке перевозчика, кроме одного A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.