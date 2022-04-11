"Ориентировочный срок открытия — с 15 по 20 апреля в зависимости от согласования даты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что навигация будет открыта только после публикации на официальном сайте распоряжения комитета по транспорту.

В городской администрации напомнили, что сезон разводки мостов стартовал в ночь с 9 на 10 апреля.

"Однако водные пути города пока открыты только для движения судов специального назначения — обеспечивающих контроль за безопасностью судоходства, участвующих в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях и работах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также задействованных в работах по содержанию и текущему ремонту городского имущества", — говорится в сообщении.

Для остальных судов, в том числе маломерных, навигация будет объявлена после 15 апреля, уточнили в пресс-службе.

Ранее в понедельник председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев сообщил, что в Санкт-Петербурге возобновились водные экскурсии по рекам и каналам, также утвержден график разводки мостов.

К водным путям Санкт-Петербурга относятся реки Мойка, Фонтанка, Карповка и другие. Полный список опубликован на сайте СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

В Петербурге 18 разводных мостов. Из них в период навигации регулярно разводятся 12: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский — через реку Неву; Благовещенский и Дворцовый мосты — через Большую Неву; Биржевой и Тучков мосты — через Малую Неву; Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты — через Большую Невку.