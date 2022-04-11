"В период весенней миграции и гнездования с 15 апреля по 15 июля на территории этих заказников (будет) действовать запрет на беспокойство птиц", — говорится в информации властей.

В это время посетителям запрещено приближаться к местам гнездования.

Новые требования к посетителям представлены в заказниках на информационных стендах. Нарушителям правил грозят штрафы по статье 8.39 КоАП.

Согласно сведениям пресс-центра, заказник "Рдейский" создали в 1977 году для сохранения Полистово-Ловатской болотной системы, а заказник "Восточно-Ильменский" действует с 1994 года для сохранения угодий на берегу озера Ильмень и в дельте рек Мста, Ловать и Шелонь.