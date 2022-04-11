"Морское сообщение с Геленджиком возобновится в мае. 1 мая откроются два направления: Новороссийск — Геленджик — Сочи и Сочи — Сухум", — говорится в сообщении.



Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" будет перевозить пассажиров на направлении Сочи — Сухум. А теплоход "Комета" будет курсировать между Новороссийском, Сочи и Геленджиком.

Отмечается, что компания "Водоход-Экспресс" планирует максимально сохранить прошлогоднюю ценовую политику. В настоящее время стоимость билетов уже не утверждена.



В 2021 году добраться из Новороссийска в Геленджик можно было за 500-700 рублей, в зависимости от "класса" поездки. Путешествие из Геленджика в Сочи варьировалось от 2500 до 3500 рублей.