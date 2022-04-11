"Министерство здравоохранения с 9 апреля отменило защитные меры, устанавливающие условия въезда в Чешскую Республику. Теперь в Чехию можно приехать без каких-либо ограничений, независимо от страны, из которой едет человек", — говорится в сообщении.

В случае поездок за границу гражданам Чехии рекомендовано внимательно проверять требования властей страны и авиакомпаний.

Чехия 24 февраля приостановила выдачу виз для российских туристов из-за обострения ситуации на Украине. Граждане с действующим открытым шенгеном могут посетить страну без ограничений.