Экспозиция посвящена русскому ювелирному искусству второй половины ХIХ — начала ХХ века и знакомит с историей возрождения национального ювелирного дела, развитием Московской и Петербургской школ ювелиров.

"Тула впервые принимает масштабную экспозицию произведений фирмы Фаберже и других придворных ювелиров. Впервые эта коллекция будет показана за пределами столицы, и мы очень рады тому, что туляки и гости города смогут увидеть шедевры знаменитых русских ювелирных домов", — сказал журналистам директор ГИМ Алексей Левыкин.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что ГИМ каждый раз представляет в Туле уникальные выставочные проекты. "Все выставки Исторического музея — это всегда произведения первого порядка, уникальные экспонаты", — подчеркнула Рыбкина.

На выставке представлены работы выдающихся мастеров, таких как Иван Сазиков, Иван Чичелев, Павел Овчинников, Иван Хлебников, Федор Рюкерт, братья Грачевы, изделия фирмы "Болин" и многих других авторов. Именно они заслужили мировое признание на всемирных и всероссийских выставках, были удостоены самых высоких наград.

Особую роль в расцвете ювелирного дела играл придворный поставщик Российского Императорского двора и многих королевских дворов Европы Карл Фаберже. Его работам посвящен отдельный раздел выставки, рассказывающий о вкладе мастера в российское ювелирное дело.

Коллекция Фаберже из Исторического музея впервые будет экспонироваться за пределами Москвы. Представлены на выставке и ранее не выставлявшиеся экспонаты полковых музеев.

Выставка продлится до 3 октября.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.

В 2022 году Государственный исторический музей отмечает 150-летие. В рамках юбилейных мероприятий ГИМ в Туле планирует организовать четыре выставочных проекта.