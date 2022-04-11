"К 9 мая планируем возобновить работу всех городских фонтанов. Напомню, всего в Нижнем насчитывается 21 фонтан", — написал мэр.

По словам Шалобаева, с 26 апреля по 1 мая каждый объект будет проходить расконсервацию после зимнего периода, и в процессе специалисты будут решать, каким фонтанам требуется ремонт, а какие уже можно запустить.

"Традиционно первым планируем запустить фонтан на площади Минина", — добавил мэр.

Фонтаны расположены в практически каждом районе Нижнего Новгорода. Старейший из них, созданный в середине 19 века, располагается в сквере площади Минина и Пожарского, а в прошлом году в парке Швейцария и на улице Варварская появились "танцующие" фонтаны.