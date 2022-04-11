Также прогнозируется усиление юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. "Местами порывы могут достигать 15-17 м/ссек", — уточняет пресс-служба.

Кроме этого, в течение суток 12 апреля в связи с сильными осадками и снеготаянием в горах на реках ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

"Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы", — отмечается в сообщении.

Населению рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

В случае возникновения происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.