"Министерство хаджа и умры разрешило въезд иностранцев в Саудовскую Аравию с целью паломнического туризма. Власти ожидают, что в этом году королевство посетят миллион паломников", — пишет издание.

Как отмечает газета, паломники, планирующие посетить святые места в Саудовской Аравии, должны быть моложе 65 лет, полностью привиты от коронавируса ("Спутник V" разрешен). Также им потребуется предъявить при въезде сертификат вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Как сообщает Arab News, из-за пандемии COVID-19 в прошлогоднем хадже приняли участие всего 60 тыс. паломников, все они были из Саудовской Аравии.

Ранее Саудовская Аравия возобновила выдачу туристических виз по прибытии. Для россиян действует eVisa, которая позволяет туристам-мусульманам совершить паломничество в Мекку вне сезона хаджа.