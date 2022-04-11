"За последние пять лет (в марте — ИФ) именно в 2022 году здравницу посетило больше всего отдыхающих — 20 тыс. 428 человек. Средний показатель этого месяца превышен почти на 3 тыс. путешественников", — говорится в сообщении.

Таким образом, турпоток в марте этого года вырос на 17% в сравнении со средним показателем этого месяца за последние 5 лет.

По данным пресс-службы, большая часть курортников остановилась в санаториях, только чуть более тысячи человек разместились в гостиницах.

"Турпоток за пандемийные годы значительно изменился. Курорту только предстоит выйти на цифры 2019 года",- цитируются в сообщении слова главы курорта Александра Некристова.

Как отмечает пресс-служба, рост турпотока связан, в том числе с действием кешбэка. В Ессентуках в данной программе участвуют несколько десятков объектов размещения, среди которых санатории "Русь", "Виктория", "Шахтер", "Источник", "имени Сеченова".

В прошлом году курорт принял почти 170 тысяч отдыхающих, в числе гостей из ближнего и дальнего зарубежья.