Росту пассажирооборота способствовала отмена всех ограничений на перемещение граждан в Великобритании, после чего британцы стали активно летать на отдых, в том числе во время весенних школьных каникул.

В первом квартале рейсы через Хитроу осуществили 9,66 млн пассажиров, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По мере приближения летного сезона отпусков, который, как ожидается, по загруженности будет близок к показателям 2019 года, аэропорт намерен нанять 12 тыс. новых сотрудников.

Вместе с тем руководство Хитроу предупредило о высокой неопределенности, связанной с событиями на Украине, высокими ценами на топливо, снижением темпов роста ВВП Великобритании, а также рисками возникновения новых штаммов коронавируса.