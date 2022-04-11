"С учетом текущей загрузки и климатических ограничений по продолжительности туристского сезона в местах концентрации мест размещения туристов рост турпотока может составить более 30%", — приводятся в сообщении слова директора по инновациям и внешним связям СКФУ Сааду Казиева.

Он отметил, что рост турпотока имеет свои пределы, связанные со степенью развитости туристической инфраструктуры и ее территориальным расположением.

"Северный Кавказ по соотношению количества мест размещения на 1000 местных жителей занимает последнее место среди федеральных округов страны, что в свою очередь ограничивает рост другого показателя — соотношение количества туристов к числу жителей округа", — сказал Казиев.

"Вместе с этим, у СКФО на 2022 год имеется существенный потенциал для роста, нужны новые туристские продукты", — добавил он.

Согласно проведенному экспертами вуза исследованию, самыми популярными туристическими центрами Северного Кавказа являются Кавказские Минеральные Воды, Нальчик, Эльбрус, Архыз и Домбай, которые суммарно представляют свыше 60% номерного фонда округа.

Потенциал роста эксперты преимущественно связывают с популяризацией летнего отдыха на горных курортах. На развитии внутреннего туризма положительно скажется и геополитическая ситуация.

Вместе с тем, по словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, по итогам 2021 года турпоток на Северный Кавказ вырос на 27%. "Проведенные нашими экспертами исследования показали, что 6 из 10 туристов приезжали на Северный Кавказ с целью оздоровительного отдыха, а каждый пятый турист является либо горнолыжником и сноубордистом, либо потребителем туристских маршрутов по изучению местных достопримечательностей", — цитирует Беспалова управление.

"Потенциал Северного Кавказа в сфере культурно-познавательного и экологического туризма огромен. На территории СКФО находится более 10 тыс. объектов культурно-исторического наследия, 13 заповедных территорий федерального значения и более 50 регионального значения", — отметил ректор.

По его мнению, эти ресурсы должны стать новыми центрами туристического притяжения.