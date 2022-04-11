"Все знаете, что у нас есть еще выставки (за границей — ИФ). Комментировать это все мы не будем из-за соображений безопасности. Все идет своим чередом. Выставки готовятся к возвращению", — сказал руководитель журналистам после процедуры передачи экспонатов, задержанных ранее на финляндской границе.

Экспонаты в больших деревянных коробах доставили в Эрмитаж на трейлере. В присутствии сотрудников таможенной службы первым был распакован ящик с скульптурой Карло Альбачини "Флора".

Сотрудник Эрмитажа объяснил, что это реплика античных статуй в Неаполе.

Пиотровский отметил, что возвращение произошло вопреки санкционным требованиям.

"Я хочу прежде всего сердечно поблагодарить сотрудников посольства России в Финляндии, министерства иностранных дел, наше правительство, министерство культуры, федеральную таможенной службу, МИД Финляндии, наших партнеров в Италии и во Франции, которые все вместе слаженной работой подтвердили очень важную вещь, что в нынешнем действующем международном праве культурные и выставочные обмены имеют особый статус и не подчиняются, по крайней мере на сегодня, даже санкционным всяким требованиям", — сказал директор Эрмитажа.

По его утверждению, это "третье возвращение третьей выставки в Эрмитаж" за последнее время. Однако Пиотровский не стал конкретизировать ситуацию.

Возвращенные экспонаты выставлялись в Милане на выставке "Гран Тур".

"Это обычаи XIX века, когда знать всей Европы для того, чтобы стать приличными людьми, должна была приехать в Италию и познакомиться с итальянскими древностями. Этому посвящена выставка. И огромную роль в этом играла как раз русская знать, которая собирала коллекции, ездила по Италии", — объяснил руководитель.

В минувшую субботу машины с российскими картинами, ранее задержанными в Финляндии, прибыли на территорию России, сообщили в Минкультуры РФ.

4 апреля таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкультуры РФ тогда сообщили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" (в экспозиции были работы из Государственного Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины") и "Форма бесконечности" (работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока).

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу" о том, что проблема с возвращением российских произведений искусства связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций, и как только они будут проведены, экспонаты вернутся в Россию.