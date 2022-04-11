"Правительству РФ: обеспечить продление срока реализации государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете; проработать вопрос о продлении срока реализации государственной программы (. . .) на перспективу до 2030 года", — говорится в перечне поручений президента по итогам состоявшегося в марте совещания о развитии полуострова. Список опубликован на сайте Кремля.

Поручения главы государства должны быть выполнены до 30 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Как сообщалось, кабмин РФ утвердил федеральную целевую программу (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя в августе 2014 года, с тех пор она изменялась более 10 раз. Изначально программа была рассчитана до 2020 года включительно, затем ее несколько раз продлевали, в том числе в феврале 2021 года — до 2025 года включительно. Тогдашней правкой существенно увеличен объем финансирования: на 9,3%, или на 117 млрд рублей, до 1,374 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).

Глава Крыма Сергей Аксенов в конце 2021 года анонсировал очередное продление ФЦП региона на несколько лет, до 2030 года, и увеличение объемов ее финансирования. "Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин — ИФ) принял решение увеличить федеральную целевую программу, сейчас согласовывается с правительством Российской Федерации с 2025 по 2030 выделение дополнительных средств с возможностью сдвижки влево, если у нас будет готовность, проектная документация. Там 200 млрд рублей практически. У нас есть возможность включить дополнительные мероприятия", — сказал Аксенов.

В 2022 году "крымская" ФЦП преобразована в государственную программу. Все предусмотренные для развития полуострова мероприятия и финансирование сохраняются и будут реализованы в рамках госпрограммы.