"Произведения из собрания Третьяковской галереи будут выгружать сегодня, в понедельник, а распаковывать во вторник в 10 утра. Но это — предварительное расписание, которое может измениться", — сказал представитель галереи.

В минувшую субботу машины с российскими картинами, ранее задержанными в Финляндии, прибыли на территорию России, сообщили в Минкультуры РФ.

4 апреля таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкультуры РФ тогда сообщили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" (в экспозиции были работы из Государственного Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины") и "Форма бесконечности" (работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока).

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу" о том, что проблема с возвращением российских произведений искусства связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций, и как только они будут проведены, экспонаты вернутся в Россию.