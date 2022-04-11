Выручка от реализации в 2021 году выросла в 2,1 раза, до 2,2 млрд рублей, прибыль от продаж — в 21 раз, до 1 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства нижегородского аэропорта сократились за минувший год с 1,95 млрд рублей до 34 млн рублей, в том числе обязательства по займам — с 1,9 млрд рублей до нуля. Краткосрочные обязательства, напротив, выросли с 395 млн рублей до 2,3 млрд рублей, в том числе краткосрочные обязательства по займам — со 149 млн рублей до 1,9 млрд рублей.

Дебиторская задолженность аэропорта в 2021 году выросла со 114,3 млн рублей до 188 млн рублей.

Как сообщалось ранее, за 2021 год аэропорт Нижнего Новгорода обслужил 1,48 млн пассажиров, что в 2,5 раза больше показателя предыдущего года. На внутренних воздушных линиях обслужено 1,1 млн человек.