В список попали: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "ЮТэйр", S7, "Аврора", "Ижавиа", "Якутия", "ЮВТ Аэро", Smartavia, "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", Nordstar, "Руслайн", "Ямал", Nordwind, IFly, "Русджет" и "Авиастар-ТУ". Этим компаниям запрещены полеты в страны Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности", сказано в сообщении.

В списке также значится авиакомпания "Скол", которая была внесена в черный список еще в ноябре 2021 года.

"Это (включение в черный список — ИФ) отражает серьезные опасения по поводу безопасности в связи с принудительной перерегистрацией Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам, и разрешением их эксплуатации без действительных сертификатов летной годности", — сказано в сообщении Еврокомиссии.

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать "сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности", заявила комиссар Евросоюза по транспорту Адина Вэлян, чьи слова приводятся в сообщении.

"Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это в нарушение международных стандартов безопасности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов", — отметила она.

"Мы живем в условиях немотивированной и неоправданной военной агрессии России против Украины. Однако я хочу предельно ясно заявить, что это решение не является очередной санкцией против России: оно было принято исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой", — добавила Вэлян.

До этого в черном списке Евросоюза была только одна авиакомпания из России: в конце прошлого года туда попал калининградский "СКОЛ". Этот перевозчик выполнял чартерные рейсы в Европу на малых самолетах. В январе в отношении "СКОЛа" судом была введена процедура наблюдения.

Российские авиакомпании и сейчас не выполняют рейсы в Евросоюз: после начала военной операции РФ на Украине ряд западных стран закрыли для них свое воздушное пространство.