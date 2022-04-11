"Порядка 100 детей с особенностями здоровья и их родители приняли участие в фестивале горнолыжного спорта "Я — первый" в рамках проекта "Физическая и социальная реабилитация детей с ОВЗ и их семей", который реализуется с 1 февраля по 30 апреля на курорте Красная Поляна", — сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма "Энергия жизни" Андрей Баталов.

Он отметил, что в рамках проекта дети аутического спектра, с синдромом Дауна и задержкой психического развития обучились катанию на лыжах и сноуборде.

"Инновационной вид адаптивного горнолыжного туризма, направлен на комплексную социализацию, адаптацию и реабилитацию, а также повышение жизненной мотивации у детей-инвалидов (5-17 лет) и их семей", — подчеркнул Баталов.

Занятия проводятся на специализированном горнолыжном оборудовании.

"Впервые в России, в рамках грантового проекта, появится несколько новых услуг по адаптивному горнолыжному туризму для лиц с ОВЗ — ски-боб (велосипед на лыжах) и катание на горных лыжах с помощью аутригеров", — сказал Баталов.

"Также в проекте включается еще одно очень важное направление — работа с родителями особых детей. В рамках проекта они смогут бесплатно заниматься физической рекреацией, психологической реабилитацией с помощью катания на горных лыжах и сноуборде", — отметил собеседник агентства.