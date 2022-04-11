"Сочинские спасатели эвакуировали с горы Бозтепе (высота 931 м над уровнем моря) травмированного сочинца 2005 года рождения к машине скорой медицинской помощи, — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в понедельник.

Сообщение о происшествии поступило от одного из друзей пострадавшего.

"Звонивший подросток рассказал, что во время катания на ледянках по снежному склону горы Бозтепе его друг врезался в дерево, в результате чего получил травму головы. Пострадавший жаловался на головную боль, у него появились частичные провалы в памяти", — отмечает пресс-служба.

На машине высокой проходимости спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО вывезли подростков из леса и передали пострадавшего врачам скорой помощи.