"Длина Городецкого фуникулера — немногим больше 41 м, и это один из самых коротких подъемников такого типа. Но при том, что средний уклон подъема составляет 18-19 градусов, канатная дорога может стать большим подспорьем и для туристов, и для жителей города. В первую очередь, для людей с ограниченными возможностями, для которых затруднительно передвижение по крутой бетонной лестнице", — сообщил главный эксперт проекта (ГЭП) Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Дмитрий Казьмин.

Ведомство рассмотрело проектно-сметную документацию на строительство фуникулера и одобрило ее. Участок под строительство находится на спуске к реке Волге около "Города мастеров". Земельный участок расположен в границах единой охранной зоны города Городца, а также в границах защитных зон объектов культурного наследия федерального значения ("Дом Дементьевой") и регионального значения ("Усадьба купца М.Н. Лапшина" и "Усадьба купца Я.М.Пугина-Корытникова").

Проектируемый участок также находится в границах объекта археологического наследия "Древнерусский город Городец". Для обеспечения его сохранности в проектную документацию включено проведение археологических раскопок на площади 981 кв.м.

Городец был заложен князем Юрием Долгоруким во второй половине XII века, на высоком берегу Волги. Сохранившиеся до наших дней три линии укреплений XII-XIII веков являются памятником древности и главной достопримечательностью Городца наряду с музейно-туристическим комплексом "Город мастеров".