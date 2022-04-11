"В ночь с 10 на 11 апреля в Петербурге официально открылась навигация. Для жителей и туристов города существуют экскурсионные маршруты по рекам и каналам, обзорные экскурсии с выходом в Финский залив, есть музыкальные, гастрономические, ночные маршруты", — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Корнеев, в эту навигацию будет увеличено количество отправлений в Кронштадт из Петербурга и Петергофа, появится маршрут в крепость Орешек с заходом в музей "Прорыв". Также будет введено четыре маршрута по системе Hop-On-Hop-Off, что создаст комфортные условия для перемещения между основными достопримечательностями.

"На период ремонта Биржевого моста для удобства гостей и жителей нашего города в мае откроется паромная переправа между Мытнинской набережной (Петропавловская крепость) и Адмиралтейской набережной, дом 2 с интервалом 10 минут", — сообщил Корнеев.

Также появится новый маршрут между Новой Голландией, Авророй и центром Северной столицы по системе Hop-On-Hop-Off.