"Фестиваль — это отличная возможность прокачать свои навыки на скалах и в воздухе в максимальном объеме за короткое время, перенять опыт у крутых скалолазов и хайлайнеров России, поучаствовать в соревнованиях и просто отлично провести время", — говорится в сообщении.

Также запланирована вечерняя программа с фаер-шоу и выступлениями цирковых артистов, мастер-классы по жонглированию, просмотры фильмов под открытым небом.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба администрации Кисловодска, фестиваль уже стал традиционным для города.

"Ждем свыше ста участников. Через ущелье по хайлайну (натянутому канату — ИФ) можно будет пройти почти полкилометра, попробовать себя в скалолазании более чем на 100 дистанциях, прыгнуть с веревкой с высоты 50 метров", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.