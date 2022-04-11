"Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией. Подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет", — говорится на сайте визового оператора Дании VFS Global.

Там отметили, что Дания также сняла все антиковидные ограничения: ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в страну, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции.

Посольство Дании в Москве также рекомендует российским туристам заранее обеспокоиться приобретением наличной валюты.

"Поскольку Visa и MasterCard приостановили оказание услуг российским банкам, мы настоятельно рекомендуем приобретать наличную валюту перед поездкой, чтобы избежать трудностей во время пребывания в Дании", — уточнили в дипмиссии.

В свою очередь, Швеция 1 апреля сняла все антиковидные ограничения. Визовые центры VFS Global в России возобновили прием документов на визы в Швецию в Москве и 18 городах. Подать заявление в посольстве можно только в исключительных случаях.

Как отметили в дипмиссии, срок рассмотрения визовых заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку "многие люди хотят путешествовать". Кроме того, VFS Global будет предоставлять ограниченное количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы. Можно подать заявление на визу за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 дней.