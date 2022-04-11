"Дни исторического наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая. Планируем открыть более 100 объектов культурного наследия, в том числе те, которые закрыты или имеют режимный статус", — сказал Емельянов на пресс-конференции, посвященной Дням исторического и культурного наследия.

Он добавил, что всего пройдет более 300 мероприятий, причем как в онлайн, так и в офлайн-формате. По словам Емельянова, в 2020 году было запланировано множество мероприятий по случаю юбилея Дней исторического наследия в Москве, но пандемия изменила планы, поэтому в этом году столицу ждут масштабные мероприятия.

Емельянов отметил,что памятники культуры сгруппированы: например, "Москва под сводами", "Москва усадебная", "Москва советская" и т.д. Каждый человек сможет посетить любые памятники.

"Сделали раздел в программе, посвященный экскурсиям с детьми, экскурсиям, направленным на развитие детей. В их рамках можно посетить Новоспасский монастырь", — уточнил Емельянов.

Он добавил, что в особняке на Земляном Валу в загородном дворце Елизаветы Петровны пройдет ряд реставрационных мастер-классов. А в ландшафтном парке Митино для детей пройдут мастер-классы по работе с архитектурными находками. Пройдут также мероприятия для детей с особенностями развития.

Запись на экскурсии проводится на портале "Узнай Москву", она стартует в понедельник. Экскурсии проводятся бесплатно.

Напомним, Дни исторического и культурного наследия в Москве будут проходить в 22 раз. Они представляют из себя цикл бесплатных мероприятий, направленных на популяризацию исторического наследия.