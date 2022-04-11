"На сегодняшний день, с моей точки зрения, вся логистика возвращения коллекции Морозовых проработана. Я надеюсь, что к майским праздникам она будет в России", — сказал Швыдкой журналистам.

Он также отметил, что в коллекции "есть вещи, принадлежащие частным лицам, которые находятся под личными санкциями Евросоюза". "Здесь могут возникнуть проблемы (с возвращением)", — подчеркнул Швыдкой.

Экспонаты, представленные из частных коллекций, по мнению Швыдкого, целесообразно пока оставить в фонде Louis Vuitton, который был организатором выставки во Франции. "Там они будут в сохранности. А владельцы проведут какие-то юридические действия", — добавил он.

По словам Швыдкого, речь идёт о "небольшом количестве вещей, которые принадлежат частным владельцам".

"Нам самое главное, чтобы государственная часть вернулась, а это подавляющее число произведений. Естественно, мы не оставим без внимания то, что будет с экспонатами частных коллекций, это тоже зона ответственности, но там есть свои юридические проблемы, иные, чем с государственной частью, которая выведена из-под санкций ЕС", — подчеркнул он.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей министерства культуры Франции сообщило о задержании двух картин, представленных на выставке Морозовых. В свою очередь французская газета "Монд" сообщила, что задержаны "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, которая, по сведениям издания, принадлежит предпринимателю Петру Авену, и "Портрет Тимофея Морозова" кисти Валентина Серова, принадлежащий Московскому музею авангардного искусства, основанного предпринимателем Моше Кантором.

В свою очередь другие французские издания сообщают, что задержана другая картина кисти Серова — "Портрет Маргариты Морозовой" из собрания Днепропетровского художественного музея (Украина).

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.