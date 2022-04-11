Речь идет о передаче аэропортов в управление на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) для модернизации и повышения их операционной эффективности.

Кроме того, указом предусмотрено в месячный срок привлечь Всемирный банк и обеспечить разработку до 1 июня стратегии трансформации, развития и приватизации АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги").

Утверждена специальная рабочая группа по трансформации АО "Узбекистон темир йуллари" во главе с вице-премьером Джамшидом Кучкаровым. Группе поручено в срок до 1 августа внести проект постановления о трансформации компании. Этот документ должен предусматривать создание прозрачной и гибкой тарифной системы, направленной на развитие деятельности частных операторов, имеющих свои пассажирские и грузовые вагоны, а также развитие конкуренции на рынке услуг железнодорожного транспорта. При этом будет учитываться повышение эффективности операционных и бизнес-процессов на предприятиях железнодорожного транспорта, включая интеграцию взаимоотношений обслуживающих организаций и потребителей посредством цифровой трансформации. Также предполагается передача частному сектору внутренних и международных железнодорожных грузо- и пассажироперевозок на основе условий ГЧП или франшизы.

Помимо этого, в срок до 1 августа совместно с международными финансовыми институтами в рамках концепции развития системы общественного транспорта Ташкента до 2025 года дано задание обеспечить разработку и внесение в кабинет министров предложений о привлечении частного сектора к работе общественного транспорта города, включая реализацию проектов на принципах ГЧП.

В состав Uzbekistan Airports, согласно информации на его сайте, входят аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Термеза, Навои, Андижана, Намангана, Ферганы, Нукуса, Ургенча и Карши.

Кроме того, в состав Uzbekistan Airports входит ООО Uzbekistan Airports Handling — дочерняя хендлинговая компания, функционирующая с 1 ноября 2021 года в аэропорту Ташкента под брендом UzPort, и создаваемая региональная авиакомпания Silk Avia.