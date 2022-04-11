В 2019 году компания получила по РСБУ 2,092 млрд рублей чистой прибыли. Таким образом, по итогам прошедшего года "Уральские авиалинии" увеличили чистую прибыль по сравнению с "допандемийным" годом в 2,6 раза.

Выручка возросла в 1,8 раза и составила 95,7 млрд рублей, себестоимость продаж — в 1,5 раза, до 83,3 млрд рублей. В результате компания получила 12,3 млрд рублей валовой прибыли.

В ноябре генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщал, что авиакомпания увеличила прогнозы по чистой прибыли в 2021 году с 1 млрд до 5 млрд рублей.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" в 2021 году почти достигли "доковидного" показателя по перевозке пассажиров, снизив объем всего на 4,3% к уровню 2019 года, до 9,2 млн пассажиров.