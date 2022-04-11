Проект стартовал в прошлом году и продолжится в этом.

"По итогам уже двух сезонов программы более 100 тыс. участников проекта отправятся в уникальные путешествия абсолютно бесплатно. Это участники и победители многочисленных конкурсов и проектов платформы "Россия – страна возможностей" и общества "Знание". Принять участие в этих конкурсах может любой желающий. Приятно что это – люди самых разных возрастов – много школьников, студентов, и людей старшего поколения из всех регионов страны", — написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что идея проекта — в совмещении туристической поездки с различными образовательными и волонтерскими программами – это и встречи с ведущими экспертами, лекции, участие в разработке новых туристических маршрутов, проектах по развитию туристической среды, эко-волонтерство и защита окружающей среды.

"Это новый творческий формат путешествий по России для активных людей, которые готовы открывать для себя новое в своей стране, получать новые знания, компетенции, решать новые задачи", — добавила она.

На реализацию программы Ростуризмом в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" до 2024 года выделяется ежегодно по 2 млрд рублей. С учетом прошлого года всего на программу будет направлено 8 млрд рублей.