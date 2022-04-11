"Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet 100 по понедельникам, средам, четвергам и субботам на период действия временно переданного допуска", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ей придется огибать через Казахстан закрытое воздушное пространство над южной частью России. В связи с этим в аэропорту Минеральных Вод будет выполняться краткосрочная техническая посадка для дозаправки. Все таможенные и пограничные формальности пассажиры при этом будут проходить в московском аэропорту. После снятия ограничений с южной воздушной зоны авиарейсы будут выполняться напрямую.