Перевозки будут выполняться рельсовым автобусом РА-3 "Орлан".

С 1 мая по 30 сентября по выходным и праздничным дням скорый пригородный поезд N6511/6512 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод будет курсировать в режиме экспресса, с остановками на станции Дружинино и пункте Бажуково.

Из Екатеринбурга поезд будет выезжать утром, возвращаться — вечером. Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково составит 2 часа 37 минут.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на директора департамента по развитию туризма в регионе Эльмиру Туканову, обслуживать маршрут будет туроператор.

"Сейчас как раз идет процедура его (туроператора — ИФ) отбора. В туристический пакет, кроме перевозки туристов, также войдут экскурсионная программа и питание — то есть это будет своеобразный all inclusive, полный тур выходного дня. Людям не придется заботиться о парковке машины, возможных очередях у касс, дороге питании для детей. Приобрести билет можно будет прямо на сайте туроператора", — приводятся в сообщении слова Тукановой.

Рельсовый автобус "Орлан" предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог. В каждом вагоне поезда есть климатическая установка с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах есть санитарные комнаты. В салоне поезда — мягкие сиденья, багажные полки и информационные табло. Также в "Орлане" созданы условия для маломобильных пассажиров.

Природный парк "Оленьи ручьи" находится в Свердловской области в 100 км на юго-запад от Екатеринбурга. Открыт он был в 1999 году на границе трех предгорий и горной полосы Среднего Урала. Площадь парка составляет 127 кв. км. На территории "Оленьих ручьев" находится более 20 памятников природы, оборудованы 5 пешеходных маршрутов протяженностью от 4 до 18 км.