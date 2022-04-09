"Решением совета директоров ПАО "Аэрофлот" на должность генерального директора авиакомпании утвержден Сергей Александровский, который также возглавит правление авиакомпании", — сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Telegram.

Там рассказали, что Александровский имеет многолетний опыт работы в гражданской авиации, занимал различные руководящие должности, в том числе, в блоке по продажам и имущественным вопросам "Аэрофлота".

В начале марта 2022 года Александровский был назначен на должность заместителя генерального директора "Аэрофлота". После ухода с поста CEO компании Михаила Полубояринова Александровский стал исполняющим обязанности главы авиакомпании.

Ранее Александровский возглавлял авиакомпанию "Россия" (в составе Группы "Аэрофлот").