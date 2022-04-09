"У опытного пилота 66 лет после тридцати минут полета произошел сердечный приступ в небе над департаментом Морбиан на северо-западе Франции, над коммуной Плуинек. Пассажирка сумела перехватить управление легким двухместным самолетом и в последний момент не дала ему упасть на дома", — пишет издание.

Очевидцы рассказали, что женщина также маневрировала, чтобы самолет не разбился на общественном паркинге. В итоге Dragonfly упал в болотистой местности. Пилот умер, однако женщина "практически не пострадала", до нее добрались спасатели. В состоянии шока ее доставили в больницу города Лорьян.