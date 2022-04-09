"Национальные компетентные органы могут разрешить на условиях, которые они сочтут целесообразными, исполнение финансового лизинга воздушного судна, оформленного до 26 февраля 2022 года, после установления, что строго необходимо обеспечить выплаты по лизингу юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или учрежденному в соответствии с законодательством государства-члена, которое не подпадает ни под одну из ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении", — пишет издание.

При этом отмечается, что других "экономических ресурсов", кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга, российский контрагент не получит.

Финансовый лизинг подразумевает выплату авиакомпанией полной стоимости самолета в течение нескольких лет, затем воздушное судно переходит в ее собственность. Намного более популярным в мире и в РФ, в частности, является операционный лизинг, при котором авиакомпания выплачивает часть стоимости самолета только за период его эксплуатации, после чего возвращает его лизингодателю.

В конце февраля Евросоюз объявил санкции против России, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.