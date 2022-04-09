При этом отмечается, что других "экономических ресурсов", кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга, российский контрагент не получит.
Финансовый лизинг подразумевает выплату авиакомпанией полной стоимости самолета в течение нескольких лет, затем воздушное судно переходит в ее собственность. Намного более популярным в мире и в РФ, в частности, является операционный лизинг, при котором авиакомпания выплачивает часть стоимости самолета только за период его эксплуатации, после чего возвращает его лизингодателю.
В конце февраля Евросоюз объявил санкции против России, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.