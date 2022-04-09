"В Московской области завершен проект "Зима в Подмосковье", по итогам которого в регионе побывали более 4,5 млн туристов. В рамках проекта было проведено более 500 мероприятий, работало свыше 300 катков, было открыто 18 горнолыжных курортов, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс. В период новогодних каникул Московскую область посетили почти 2 млн туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете по туризму, наиболее популярным местом этой зимой стал парк "Патриот" в Одинцовском округе: его посетили около миллиона человек. В Дмитровском округе побывали почти 840 тыс. человек, из них более 814 тыс. приехали на горнолыжные курорты.

"Спросом у туристов пользовался и Сергиево-Посадский район. За декабрь-февраль здесь побывали 240 тыс. человек, из которых почти 200 тыс. человек стали посетителями Свято-Троицкой Сергиевой Лавры", — добавили в пресс-службе.

В Истре этой зимой побывали почти 526 тыс. человек. Там большой популярностью пользовались экспозиции в музее "Новый Иерусалим". Их посетили за зиму около 132 тыс. человек.