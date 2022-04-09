"На сегодняшний день с начала 2022 года программой воспользовались 1,5 млн человек. Помимо весенне-летнего окна, будет и осенний этап программы, чуть позднее сообщим даты. А суммарно программой в этом году сможет воспользоваться не менее 3 млн человек – это рекорд за все время работы. И, это конечно, огромная поддержка отрасли и регионов в межсезонье. По нашим оценкам, в этом году региональные экономики получат от реализации программы с учетом всех мультипликаторов более 100 млрд рублей", — сообщила в субботу глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что правительство продлило окно продаж по программе туристического кешбэка до 15 апреля включительно.

"Все, и туристы и отрасль очень ждали продления. Спрос на программу огромный – у нас сейчас в день около 100 тыс. путешественников покупают поездки по программе. Теперь у всех желающих, кто не успевал приобрести тур, спланировать поездку – есть еще целая неделя впереди", — добавила она.

Как сообщили в Ростуризме, наиболее популярны сейчас культурно-познавательные туры, а также путевки на юг. Среди них – Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Тобольск, Екатеринбург, города золотого кольца – Суздаль, Владимир и другие. И, конечно же, Санкт-Петербург, Москва. "Сейчас, по таким направлениям выгодные цены, есть свободные места в отелях. А с кешбэком, такое путешествие может быть еще доступнее", — заключила Догузова.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. Шестой этап акции должен был пройти осенью, но Ростуризм объявил о возобновлении программы 15 марта с целью поддержать туротрасль в условиях экономического кризиса.