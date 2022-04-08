Создание этих объектов обсуждалось на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора корпорации "Туризм.РФ" Сергея Суханова.

"Предварительно отобраны несколько проектов, признанные "Туризм.РФ" перспективными. Это "Казанские термы" с гостиницей категории 3 звезды и акватермальным комплексом. И Туристический кластер "Лаишево" в 60 км от Казани с инфраструктурой для всесезонного отдыха", — говорится в сообщении.

Ожидается, что комплекс "Казанские термы" к 2025 году будет привлекать 600 тыс. посетителей в год, а туркластер "Лаишево" — до 350 тыс. человек.

Новые объекты позволят благоустроить территории, построить новые гостиницы 3-5 звёзд и создать новые рабочие места.

Председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов отметил, что

развитие туризма в Татарстане входит в стратегию социально-экономического развития до 2030 года.

"Сотрудничество с "Туризм.РФ" придаст импульс этому развитию. Уверен, что с помощью инструментов и ресурсов, которыми располагает корпорация, создадим в Татарстане новую инфраструктуру для отдыха и развлечений и привлечем туристов", — прокомментировал Иванов, пригласив заинтересованных инвесторов к сотрудничеству.