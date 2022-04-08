"Новые газовые сети позволяют подключить в городе более 300 домовладений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания продолжает сбор заявок на догазификацию от жителей Белокурихи, в двух домовладениях уже произведен монтаж газового оборудования.

ООО "Газпром газораспределение Барнаул" — крупнейшая организация в Алтайском крае, курирующая строительство и обслуживание газораспределительных сетей. Уставный капитал компании равен 100 тыс. рублей. В 2021 году компания получила 44 млн рублей чистой прибыли и более 1 млрд рублей выручки.

Белокуриха — город-курорт на Алтае. Основным санаторно-курортным объединением в городе является АО "Курорт Белокуриха", в состав которого входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир", рестораны, кафе и др.