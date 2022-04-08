"Мы открывали семейную сыроварню с целью производства востребованного продукта питания, в том числе и эксклюзивных сортов сыра. Однако, когда мы начали производство, возникла идея открытого показа населению региона и туристам, как мы делаем свои сыры, дать людям попробовать совершенно свежий и натуральный продукт. И мы топали в точку, с учетом растущей популярности Калининградской области у туристов из других регионов России", — сказал Чуев.

По его словам, по итогам прошлого года на сыроварне, расположенной у стен старинного тевтонского замка Шаакен, побывало более 150 тыс. гостей. Все туристические компании региона включили предприятие в свои маршруты, возят на нее гостей и самостоятельные экскурсоводы. Всего более 50 туроператоров предлагают людям посетить сыроварню и замок.

"Мы разработали специальную программу для туристов, приезжающих к нам. С учетом того, что все производство у нас находится в открытом доступе за большими стеклянными экранами, люди хорошо видят, как простое молок превращается в сыр. Естественно, есть и дегустация нашей продукции и торговля всеми 15 видами сыра. С этого мая, к примеру, мы будем предлагать гостям сыр, который вызревал в течение двух лет", — отметил Чуев.

Предприятие сумело встать на ноги, в том числе и благодаря господдержке правительства Калининградской области. Помог грант "на поддержку производства и переработки сельхозпродукции" в размере 5 млн рублей, который сыроварня получила в прошлом году. С помощью бюджетных средств было приобретено отечественное оборудование, которое, по мнению специалистов, не уступает импортным аналогам.

"И если сегодня мы производит 100-300 кг различных сыров в день, то в перспективе — 2 тонны. Уже сегодня нашей продукцией торгуют многие магазины региона. Надеемся, что будет поставлять сыры и в другие регионы страны. Но при этом туристической направление в своей работе постараемся держать на высоком уровне, придумывая что-то новое и необычное", — заключил предприниматель.

Как сообщалось, по итогам 2021 года в Калининградской области побывало чуть более 1,9 млн туристов. Ожидания на этот год — более 2 млн человек.