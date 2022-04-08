Как ранее поясняли в ведомстве, это страны, в которые у туроператоров была возможность отправить туристов, так как с ними восстановлено авиасообщение, и туда выполнялось достаточное количество регулярных или чартерных рейсов.

Это Египет, Азербайджан, Венесуэла, Катар, Доминикана, Иордания, Киргизия, Бахрейн, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Куба, Маврикий, Молдова, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Южная Осетия, Турция.

Правительство 8 апреля еще на год продлило туроператорам отсрочку исполнения обязательств перед туристами, которые приобрели туры за рубеж до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление Кабмина касается только стран, по которым у туркомпаний не было возможности выполнить обязательства из-за закрытых границ.