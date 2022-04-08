Ранее Spirit уже приняла предложение другой авиакомпании Frontier Group Holdings Inc., оценившей ее в $2,9 млрд. Однако условия соглашения, заключенного с Frontier, позволяют Spirit обсуждать с потенциальными покупателями более высокие предложения.

"Мы рады, что совет директоров Spirit признает убедительные преимущества для всех сторон, предложенные JetBlue", — заявил главный исполнительный директор JetBlue Робин Хейс.

Как отмечается в пресс-релизе Spirit, совет директоров компании пока не пришел к заключению, что предложение JetBlue является для нее более выгодным. Соглашение с Frontier остается действительным, как и рекомендация совета директоров к акционерам принять его.

Акции Spirit прибавляют в цене менее 0,1% в ходе торгов в пятницу, бумаги JetBlue теряют 1%. Стоимость акций Frontier увеличилась на 1,5%.