Как следует из постановления правительства, размещенного на официальном портале правительственной информации, теперь крайний исполнения обязательств по таким турам продлен до 31 декабря 2022 года. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в декабре прошлого года.

«Решение касается только туров в те страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с туристическими целями или по ним были существенные ограничения – а значит туроператор не мог в соответствии с постановлением предоставить равнозначный туристский продукт. По этим странам до конца этого года туроператоры должны предложить туристу аналогичный турпродукт или вернуть деньги», — пояснили в пресс-службе Ростуризма.

Там подчеркнули, что по части стран, куда выполнялись пассажирские регулярные или чартерные рейсы, у туроператоров была возможность исполнить обязательства до конца прошлого года. На эти страны принятое решение не распространяется, и туроператоры обязаны исполнять свои обязательства по ним уже сейчас, если это не было сделано до конца прошлого года.

«Аналогичная принятому решению мера действовала в период 2020-2021 годов, и позволила бизнесу исполнить почти 90% имевшихся обязательств, а более чем 1,1 млн. туристов получили услугу или вернули денежные средства. При этом более половины туроператоров еще в прошлом году полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств», — подчеркивают в Ростуризме.

Общий объем обязательств туроператоров на момент закрытия границ из-за пандемии составлял 44 млрд рублей. По данным ведомства, сейчас сумма оставшегося долга не превышает 5 млрд рублей. Только за первый квартал 2022 года туроператоры сократили его почти на 2 млрд рублей.

Принятое правительством в июле 2020 года постановление 1073 позволило туроператорам выполнять обязательства перед туристами по турам, отмененным из-за пандемии, до 31 декабря 2021 года. Сейчас действие документа продлено на год.