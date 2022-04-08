"Мы планируем поддерживать тенденцию роста туристического потока и принять не менее 4 млн туристов, однако у нас нет цели гнаться за определенной цифрой. Прежде всего мы стремимся комплексно увеличивать спектр туристических услуг и последовательно работать над их качеством", — сказал представитель ведомства.

Собеседник агентства считает, что текущая геополитическая ситуация "однозначно скажется на возможности организации отдыха за рубежом в отрицательную сторону, как следствие — резко возрастет спрос на внутренний туризм".

Предполагается, что драйверами развития отрасли станут такие направления, как экотуризм, этнотуризм, круизный туризм, автотуризм, медицинский, социальный и детский виды туризма.

"Одним из прорывных направлений является развитие круизного туризма. В 2021 году было 5 круизных судозаходов, а 2022 году, по данным Минтранса РБ, запланировано уже 13 судозаходов до Уфы с остановкой в городах Агидель и Бирск. В графике есть и трех-четырехпалубные суда, общий объем туристов составит 2 тыс. человек", — отметил представитель госкомитета.

По его словам, новые туристические проекты — глэмпинги, турбазы, маршруты — в республике запускаются регулярно.

Так, в первой половине года планируется открыть историко-культурный комплекс "Шульган-Таш", который строится недалеко от одноименной знаменитой пещеры. В музее будут представлены три функциональные зоны: экспозиционная, научно-развлекательная и административно-научная.

Как сообщалось, туристический поток в Башкирию по итогам 2021 года достиг почти 3,5 млн человек, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Наибольшей популярностью регион пользовался у жителей Челябинской области, Татарстана, Москвы, Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Приехавшие на отдых в Башкирию туристы в 2021 году потратили 13 млрд рублей.